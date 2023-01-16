Суд в Петербурге арестовал школьного учителя, на рабочем компьютере которого нашли детское порно

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга почти на два месяца арестовал школьного учителя Георгия Толоконникова, на рабочем компьютере которого нашли детское порно. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщили 16 января в объединенной пресс-службе судов города.

Преподаватель пробудет под стражей до 11 марта. Его обвиняют по статьям «Развратные действия» (ч.2 ст.135 УК РФ), «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (ч.1 ст.134 УК РФ) и «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» (п.г ч.2 ст.242.1 УК РФ).

Напомним, что 21-летний Георгий Толоконников работал в школе Пушкинского района Петербурга звукорежиссером, а также вел фотокружок для детей. Архив с детским порно на его компьютере, судя по датам, был создан летом прошлого года, когда обвиняемый работал вожатым в детском лагере.

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