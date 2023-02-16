Специалисты ПО «Стрела» разработали силовые замки для самолета МС-21

Специалисты оренбургского ПО «Стрела» разработали силовые замки для самолета МС-21. Об этом сообщили в региональном отделении Союза машиностроителей России.

Такие замки используются для крепления съемных элементов фюзеляжа, крыла и оперения (крышки и люки), а также для крепления внутренних съемных элементов бортовых конструкций. После изготовления опытной партии замков на Иркутском авиационном заводе совместно с представителями оренбургского предприятия были проведены успешные испытания на имитаторах частей фюзеляжа самолета МС-21. Замки производства ПО «Стрела» в итоге были рекомендованы к применению. Данные крепежные элементы также включили в конструкторскую документацию самолета МС-21 в качестве комплектующих изделий. От ПАО «Корпорация «Иркут» объединению пришло дополнительное предложение освоить еще один замок со схожей конструкцией. После натурных испытаний он также включен в конструкторскую документацию заказчика.

Интерес к оренбургской разработке был проявлен и со стороны предприятия АО «Кронштадт» для беспилотных летательных аппаратов. Для этого заказчика на объединении проведена работа по технологическому и конструкционному упрощению замка. В результате был разработан замок с однозаходной резьбой.

В настоящее время на оренбургском предприятии создается специальный участок по производству и сборке замков. ПО «Стрела» долгое время сотрудничает со многими авиационными предприятиями и изготавливает по кооперации различные детали и узлы для пассажирских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Андрей Сазонов