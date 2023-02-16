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Число займов по кредитным картам в Челябинской области за год выросло на 10%

В декабре 2022 года у жителей Челябинской области числилось 1,32 млн действующих займов, выданных по кредитным картам. Это на 10%, или на 120 тыс. единиц, больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом показатель увеличился на 10,3%. Ощутимее всего количество действующих кредитов по «кредиткам» за год выросло в Ростовской области (+12,2%), Башкортостане (+12%), Свердловской области (+11,7%), Пермском крае (+11,4%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+11%). В Москве и Санкт-Петербурге положительная динамика составила 10,9% и 9,9% соответственно.

Слабее всего число действующих займов по кредитным картам выросло в Хабаровском (+6,1%) и Приморском краях (+7,1%), Омской (+7,5%) и Ленинградской областях (7,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков оценивает ситуацию в сегменте кредитных карт в 2022 году как стабильную, отмечая, что банковские портфели займов этого типа продолжают расти.

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