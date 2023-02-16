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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 16 февраля

Яркие кадры четверга

Протестующие вкладчики в Бейруте, традиционный карнавал в Кельне и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Бейрут, Ливан. Демонстрант возле горящего банка на акции протеста вкладчиков против введенных ограничений на снятие наличных

Бейрут, Ливан. Демонстрант возле горящего банка на акции протеста вкладчиков против введенных ограничений на снятие наличных

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Османие, Турция. Клетка с птицей в лагере для пострадавших от землетрясения

Османие, Турция. Клетка с птицей в лагере для пострадавших от землетрясения

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Хеврон, Западный берег реки Иордан. Израильские военные взрывают дом палестинца, совершившего теракт возле поселения Кирьят-Арба

Хеврон, Западный берег реки Иордан. Израильские военные взрывают дом палестинца, совершившего теракт возле поселения Кирьят-Арба

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Кельн, Германия. Жители празднуют 200-летие традиционного Кельнского карнавала

Кельн, Германия. Жители празднуют 200-летие традиционного Кельнского карнавала

Фото: Martin Meissner / AP

Мерибель, Франция. Соревнования по гигантскому слалому среди женщин в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту

Мерибель, Франция. Соревнования по гигантскому слалому среди женщин в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Лондон, Великобритания. Женщина осматривает инсталляцию в виде дорожных указателей художника Джитиша Каллата

Лондон, Великобритания. Женщина осматривает инсталляцию в виде дорожных указателей художника Джитиша Каллата

Фото: Reuters / Anna Gordon

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Бейрут, Ливан. Демонстрант возле горящего банка на акции протеста вкладчиков против введенных ограничений на снятие наличных

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Османие, Турция. Клетка с птицей в лагере для пострадавших от землетрясения

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Хеврон, Западный берег реки Иордан. Израильские военные взрывают дом палестинца, совершившего теракт возле поселения Кирьят-Арба

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Кельн, Германия. Жители празднуют 200-летие традиционного Кельнского карнавала

Фото: Martin Meissner / AP

Мерибель, Франция. Соревнования по гигантскому слалому среди женщин в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Лондон, Великобритания. Женщина осматривает инсталляцию в виде дорожных указателей художника Джитиша Каллата

Фото: Reuters / Anna Gordon

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