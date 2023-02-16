Фото дня: 16 февраля

Протестующие вкладчики в Бейруте, традиционный карнавал в Кельне и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бейрут, Ливан. Демонстрант возле горящего банка на акции протеста вкладчиков против введенных ограничений на снятие наличных Фото: Reuters / Mohamed Azakir Османие, Турция. Клетка с птицей в лагере для пострадавших от землетрясения Фото: Reuters / Suhaib Salem Хеврон, Западный берег реки Иордан. Израильские военные взрывают дом палестинца, совершившего теракт возле поселения Кирьят-Арба Фото: Reuters / Mussa Qawasma Кельн, Германия. Жители празднуют 200-летие традиционного Кельнского карнавала Фото: Martin Meissner / AP Мерибель, Франция. Соревнования по гигантскому слалому среди женщин в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel Лондон, Великобритания. Женщина осматривает инсталляцию в виде дорожных указателей художника Джитиша Каллата Фото: Reuters / Anna Gordon Следующая фотография 1 / 6 Бейрут, Ливан. Демонстрант возле горящего банка на акции протеста вкладчиков против введенных ограничений на снятие наличных Фото: Reuters / Mohamed Azakir Османие, Турция. Клетка с птицей в лагере для пострадавших от землетрясения Фото: Reuters / Suhaib Salem Хеврон, Западный берег реки Иордан. Израильские военные взрывают дом палестинца, совершившего теракт возле поселения Кирьят-Арба Фото: Reuters / Mussa Qawasma Кельн, Германия. Жители празднуют 200-летие традиционного Кельнского карнавала Фото: Martin Meissner / AP Мерибель, Франция. Соревнования по гигантскому слалому среди женщин в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel Лондон, Великобритания. Женщина осматривает инсталляцию в виде дорожных указателей художника Джитиша Каллата Фото: Reuters / Anna Gordon