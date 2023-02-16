Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина предложила блокировать банковские переводы на счета мошенников против воли клиентов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести механизм принудительной блокировки банковских переводов на счета, которые служба безопасности банков распознает как мошеннические. По ее мнению, блокировка транcакций необходима даже в том случае, если клиент настаивает на ее проведении.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать»,— сказала госпожа Набиуллина во время форума по кибербезопаcности (цитата по «РИА Новости»).

14 февраля ЦБ сообщил о снижении количества хищений средств с банковских счетов россиян. Размер ущерба от действий злоумышленников при этом увеличился до 14,2 млрд руб. С февраля 2022 года в регуляторе обещали инициировать блокировку мобильных приложений и страниц в соцсетях, которые мошенники используют для хищения средств.

В октябре 2022 года Госдума приняла закон о противодействии хищениям с банковских карт. Он предусматривает механизм взаимодействия ЦБ и МВД. Банки в случае выявления «признаков мошеннических операций» могут блокировать переводы на двое суток.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...