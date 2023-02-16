Глава Крыма поручил провести служебное расследование из-за дефицита лекарств

Глава Крыма поручил вице-премьеру Елене Романовской провести служебное расследование из-за дефицита в республике лекарственных препаратов. Об этом Сергей Аксенов сообщил у себя в Telegram-канале.

Только за две недели февраля жители Крыма направили 156 обращений по вопросу обеспечения лекарствами. Заявления поступают и в адрес главы Крыма. В связи с этим вице-премьер, которая является куратором этого направления, должна будет проанализировать обращения и индивидуально отработать каждое.

«Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием <…> Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу»,— отметил Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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