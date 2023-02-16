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Анзаур Керашев стал премьер-министром Адыгеи

Депутаты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея (РА) единогласно проголосовали за кандидатуру Анзаура Керашева, предложенную главой Адыгеи Муратом Кумпиловым на пост председателя кабинета министров республики, сообщает пресс-служба главы РА.

Анзаур Керашев – внук писателя Тембота Керашева, классика адыгской литературы. Анзаур Керашев родился в 1976 году, окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «менеджмент», доктор экономических наук, профессор. Занимал должности директора Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа, проректора ФГБОУ «Адыгейский государственный университет». С 2017 года был министром образования Республики Адыгея.

Анна Перова, Краснодар

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