Нововоронежская АЭС открыла экспозицию, посвященную войне в Афганистане

Нововоронежская АЭС при поддержке профкома презентовала экспозицию, посвященную 34-й годовщине завершения войны с участием советских войск в Афганистане. На стендах выставочного комплекса Информационного центра НВ АЭС размещены фотографии участников боевых действий, награды, предметы военной связи и химзащиты, штабные карты, книги.

Фото: Юрий Холодов и Нина Штанько, пресс-служба НВ АЭС

В рамках памятных мероприятий в атомграде прошел митинг у Памятного камня на аллее Звезды Славы с возложением цветов. Лидер нововоронежского сообщества «афганцев» Андрей Стадников, ветераны боевых действий Александр Шемонаев и Виктор Руденко провели встречи со школьниками Нововоронежа.

«Нам важно хранить память о значимых событиях истории своей страны. Афганская война является здесь важной вехой. Наши ветераны заслужили почет и уважение. А когда они делятся воспоминаниями с молодежью, получается живая связь поколений. Такая информация в наше непростое время укрепляет веру в могущество и славу России», – подчеркнул заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Фото: Юрий Холодов и Нина Штанько, пресс-служба НВ АЭС

Возглавляемое работником УТЦ Андреем Стадниковым нововоронежская общественная организация «Боевое содружество» объединяет 250 человек, воевавших в Афганистане и других «горячих точках». На Нововоронежской АЭС и подрядных организациях в настоящее время трудится 31 «афганец». Они и стали первыми посетителями экспозиции, отметив, по просьбе организаторов, специальными флажками на карте места базирования своих подразделений.

Большой вклад в сохранение памяти об Афганской войне внес ветеран боевых действий, сапер мотострелкового полка, ныне главный редактор газеты НВ АЭС «Рабочий атом» Виктор Руденко, который является автором-составителем и редактором четырех книг. На открытии он представил свой сборник воспоминаний воронежцев, участников боевых действий «Афган: война без линии фронта».

Акция завершилась встречей в Совете ветеранов Нововоронежской АЭС. «Афганцы» получили возможность в неформальной обстановке пообщаться и вспомнить события, участниками которых они являлись.