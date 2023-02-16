Сговор при покупке квартир для детей-сирот обнаружили в действиях минстроя Удмуртии и риелтора

В отношении министерства строительства Удмуртии и риелтора возбудили дело по факту нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-служба УФАС по республике, из следственных материалов установлено, что должностные лица министерства в целях лоббирования интересов риелтора формировали под него техническое задание. Об этом свидетельствует переписка в мессенджере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Так, в закупочной документации из технических требований к жилому помещению исключили условия о минимальном количестве этажей в доме, хотя ранее при проведении аналогичных закупок повсеместно устанавливался данный показатель. «Из указанного следует, что министерство и участник закупки заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью реализации квартир, имеющихся в распоряжении риелтора»,— сказано в сообщении.

Таким образом, по данным УФАС, между должностными лицами министерства и риелтором возникли нетипичные отношения, «характеризующиеся преимущественным допуском последнего к информации о закупочных процедурах, их объектах и технических требованиях». В силу п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции это является недопустимым.

Отмечается, что в нескольких закупках риелторы намеренно завышали площадь реализуемой квартиры, чтобы обеспечить себе возможности участия и дальнейшей победы в аукционах. Впоследствии при приемке завышение площади было выявлено в отношении 16 объектов, в связи с чем было принято решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. Сведения о данных риелторах были включены в реестр недобросовестных поставщиков на два года. При этом минстрой Удмуртии с нарушением срока направил обращение о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

По данному факту были рассмотрены 16 административных дел, возбужденных в отношении министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии по части 2 статьи 7.32 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде предупреждения.