Бастрыкин заинтересовался делом ветерана войны в Афганистане, которого осудили за педофилию

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результате расследования уголовного дела в отношении 66-летнего ветерана войны в Афганистане из Свердловской области Фирата Ардиева, которого приговорили к 12 годам колонии за педофилию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что, по данным следствия, 24 апреля 2022 года Фират Ардиев продемонстрировал свой половой член 10-летней соседской девочке. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера), однако вину он признал.

Фират Ардиев заявил, что его оклеветали родственники девочки, избежать уголовной ответственности за ранее совершенное нападение на него и супругу.

Данные сообщения заинтересовали Александра Бастрыкина, который поручил главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить, какие доказательства по уголовному делу легли в основу обвинения.

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