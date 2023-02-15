Ветерана войны в Афганистане из Свердловской области приговорили к 12 годам колонии за педофилию

В Алапаевске (Свердловская область) 66-летнего ветерана войны в Афганистане Фирата Ардиева приговорили к 12 годам колонии строгого режима за педофилию. Как сообщает портал 66.ru, пенсионер признан виновным в ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера).

По данным следствия, 24 апреля 2022 года Фират Ардиев продемонстрировал свой половой член 10-летней соседской девочке. После возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом.

Супруга осужденного Рифа Ардиева заявляет, что 24 апреля пенсионера избил сосед с друзьями. Причиной якобы стало замечание, которое Фират Ардиев сделал соседу из-за того, что тот сел за руль с бутылкой пива в руках. Женщина попыталась заступиться за мужа, но ее тоже избили.

Позже к супругам приехали сотрудники полиции из-за сообщения, что Фират Ардиев избил дочь соседа. Несколько дней ветеран провел в отделе полиции, а затем потерпевшие якобы изменили показания, заявив, что пенсионер не избил девочку, а показал ей гениталии.

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