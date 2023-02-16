Машиниста «Лимакмаращавтодороги» будут судить за гибель строителя Восточного выезда

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении машиниста ООО «Лимакмаращавтодороги», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Компания строит Восточный выезд из Уфы на трассу М-5. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 29-летнем Рустаме Гатауллине. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 сентября в автодорожном тоннеле под Лесным проездом и улицей Менделеева автосамосвал МоАЗ въехал в технологическую тележку, в которой находились рабочие. В результате 28-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций, 21-летний электросварщик и 43-летний арматурщик упали на бетонную проезжую часть с высоты более 6 м. Пострадавших с травмами доставили в ГКБ №21 Уфы. Монтажник скончался.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова

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