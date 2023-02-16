Долгострой «Новый прогресс» в Краснодаре достроит Фонд развития территорий

Два многоквартирных жилых дома в поселке Березовый Краснодара, принадлежащих местному застройщику ООО «Гедион», решением краевого суда передано ППК «Фонд развития территорий». Сведения об этом опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: фрт.рф

Новому приобретателю жилого комплекса «Новый прогресс» перешли права на объекты незавершенного строительства — многоквартирные жилые дома по улице им. Атамана Филипсона, 1 (литер 1 и 2), а также права аренды земельного участка площадью 9,5 тыс. кв. м.

В апреле 2022 года Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор учредителю строительной компании «Гедион» Артуру Григорьяну и его партнеру по строительству жилого комплекса «Новый прогресс» Борису Милованову. Застройщиков признали виновными в хищении 58,8 млн руб. при возведении двух малоэтажных домов в поселке Березовом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Артур Григорьян осужден на два года и шесть месяцев общего режима, Борис Милованов — на два года.

В суде было установлено, что строительство ЖК началось в 2016 году и должно было завершиться в 2018 году, но сроки сдачи несколько раз откладывались, и стройка окончательно остановилась в 2019 году. Компания заключила с покупателями 55 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на 217 квартир общей жилой площадью 7054 кв. м.

Как сообщается на сайте Фонда развития территорий, участникам долевого строительства в октябре 2021 года принято решение о восстановлении прав путем выплат компенсаций.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, на момент получения денег от покупателей злоумышленникам было известно о невозможности завершения строительства. Деньги за квартиры, по данным следствия, покупатели направляли на счета компании ООО «Гедион».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Гедион» была основана в 2014 году в Краснодаре. Учредитель фирмы — Артур Григорьян. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал «Гедиона» в 2019 году составлял 2,4 млн руб. Сумма активов фирмы на 2021 год составляла 42,1 млн руб.

Компанию кубанский арбитраж признал банкротом в апреле 2021 года по заявлению ППК «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Основанием для обращения в суд с заявлением послужило наличие возбужденных в отношении должника исполнительных производств на общую сумму 9 млн руб. Заявитель также указывал, что ООО «Гедион» обязательства по передаче квартир в установленные сроки не исполнило, дома не сданы в эксплуатацию. Кроме того, должник выступает в роли ответчика по исковым заявлениям на общую сумму свыше 43,8 млн руб.

Тат Гаспарян

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