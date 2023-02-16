«Уралхим» подарил пермскому политеху отремонтированный холл

В главном корпусе Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сегодня открылась обновленная зона отдыха в корпоративном стиле одного из ключевых работодателей для выпускников вуза. Проект реализован в рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука».

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» заинтересован в привлечении молодых специалистов. Нам важно, чтобы студенты, которые сделали осознанный выбор в пользу технических специальностей, узнали, что наша Компания— современная, международная, обеспечивает отличные условия труда и высокий уровень заработной платы. Большое внимание уделяется молодежи, проводится много интересных мероприятий. Теперь во время отдыха в холле студенты смогут осмотреться и увидеть, что есть хороший вариант трудоустройства. Это может дополнительно мотивировать на достижение успехов в учебе.

Пермский политех является основным поставщиком квалифицированных кадров для предприятий Группы «Уралхим» в регионе: филиалов «ПМУ», «Уралхим-Транс» и «ОЦО» в Перми, филиала «Азот» в Березниках, а также для ПАО «Уралкалий». Подразделения ежегодно принимают студентов ПНИПУ для прохождения производственной практики и оплачиваемой стажировки.

Екатерина Лесникова, студентка 4 курса факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ:

Мне повезло на собственном опыте узнать, что «Уралхим» — очень хороший вариант трудоустройства. Я проходила оплачиваемую стажировку в цехе по производству аммиака филиала «ПМУ» и могу сказать, что коллектив там очень хороший, добрый, а предприятие идет в ногу со временем. Кроме того, для меня важно, что Компания производит минеральные удобрения, отправляет их по всему миру и этим вносит вклад в решение глобальной проблемы голода.

С полным перечнем актуальных вакансий Компании студенты ПНИПУ теперь могут познакомиться, наведя смартфон на специальный QR-код, расположенный на центральном информационном стенде обновленной зоны отдыха. Там же есть подробная информация о всех предприятиях Группы.

Александр Труфанов, проректор по молодежной политике и информатизации ПНИПУ:

«Уралхим» — это один из наших крупных партнеров. Только в филиале «ПМУ» ежегодно проходят практику порядка 40 студентов. Мы видим пример системной работы предприятия и университета по подготовке кадров, созданию комфортной среды и хороших условий для будущих качественных специалистов. Ребята, находясь в этом помещении, могут на ранней стадии пройти профориентацию. Они получили комфортное место для отдыха, где можно найти исчерпывающую информацию о потенциальном работодателе.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (АО «Воскресенские минеральные удобрения») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.