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Коммерсантъ FM
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Сына Жириновского арестовали после конфликта в ресторане на Лубянке

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве (по ст. 20.1 КоАП РФ). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он устроил дебош в грузинском ресторане на Лубянке «Ткемали».

«Суд признал виновным Эйдельштейна по ст. 20.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде ареста на срок 15 суток»,— сообщили в пресс-службе суда.

По данным источников «РИА Новости», Олег Эйдельштейн ударил одного из полицейских.

Это не первый конфликт с участием господина Эйдельштейна. В апреле 2021 года РЕН ТВ и Baza опубликовали видео драки Олега Эйдельштейн с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в аэропорту «Внуково».

Олег Эйдельштейн — внебрачный сын Владимира Жириновского, его предыдущая фамилия — Газдаров. Он работал советником-экспертом в администрации Смоленской области.

Анастасия Ларина

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