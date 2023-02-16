Налоговой не удалось включить миллиардную задолженность Моршанской табачной фабрики в реестр требований ее кредиторов

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций, отказывающих Федеральной налоговой службе (ФНС) во включении 1,1 млрд руб. в реестр требований кредиторов обанкротившегося ОАО «Моршанская табачная фабрика». Из документов суда следует, что ФНС пропустила срок подачи требования о включении в реестр кредиторов. При этом сама сумма требований признается судами обоснованной и подлежащей удовлетворению, но лишь за счет имущества, которое останется после удовлетворения требований других кредиторов, которые включены в реестр.

Отметим, что ФНС и так является крупнейших кредитором фабрики — ранее в реестр требований была включена задолженность в размере 1,9 млрд руб.

Процедура наблюдения на Моршанской табачной фабрике была введена в декабре 2018 года. Банкротство одной из старейших в России табачных фабрик изначально пыталось инициировать ООО «Триада», а затем и ФНС. В апреле 2019-го арбитражный суд Тамбовской области признал фабрику банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.

Владелец и экс-гендиректор Моршанской табачной фабрики Андрей Метальников в сентябре 2018 года был приговорен трем годам и десяти месяцам колонии общего режима за подачу ложных деклараций в 2010-2011 годах, в феврале 2020 года бывшего управленца осудили на четыре года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, а в марте 2020-го — признали виновным уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Приговором по совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ФНС заявляла к осужденному требования в 1,19 млрд руб. эта сумма сопоставима с объемом ущерба бюджету, нанесенного, как установил суд, действиями Метальникова. Однако арбитражный суд Тамбовской области отказался признавать его банкротом.

Подробнее об уголовных делах на табачной фабрике читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Оставил прикурить».

Мария Старикова