Улице Студенческой в Нижнем Новгороде решили не присваивать имя Владимира Лузянина

Историческое название улицы Студенческой в Нижнем Новгороде сохранят. Предварительно решение по этому вопросу принято по результатам встречи председателя думы Олега Лавричева с местными жителями 15 февраля.

Улице Студенческой планировали присвоить имя Владимира Лузянина, который более 50 лет руководил заводом «Гидромаш» и несколько лет жил на этой улице. С такой инициативой выступали председатель совета директоров ПАО «Нител» Михаил Гапонов и совет ветеранов «Гидромаша». Комитет по увековечению памяти поддержал это предложение.

Местные жители собрали подписи против переименования и несколько месяцев добивались личной встречи с Олегом Лавричевым. По их мнению, нынешнее название улицы Студенческой максимально соответствует ее истории: здесь жили выдающиеся нижегородские ученые, работники и преподаватели университета им. Лобачевского и нескольких техникумов. Нижегородцы отмечали, что не имеют ничего против лично Владимира Лузянина, – по их словам, присвоение его имени «небольшой улице в три дома» не соответствует масштабу личности. Жители считают, что для переименования больше подойдет любая большая улица в одной из новостроек Советского района.

Выслушав жителей, Олег Лавричев заявил, что дума продолжит искать варианты увековечения памяти Владимира Лузянина.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «За студенчество собрали голоса».

Анастасия Еремина