Башкирия заняла четвертое место в рейтинге по поставкам сельхозтехники

Башкирия заняла четвертое место в рейтинге государственной компании «Росагролизинг» по поставкам техники к посевной 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. К предстоящим посевным работам аграрии региона закупили 506 единиц сельхозтехники на 2,7 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатели за прошлый отчетный период (249 сельхозмашин).

Всего за 2022 год они приобрели 650 единиц техники в лизинг на 3,7 млрд руб., отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

На первом месте в ТОП-10 регионов по закупкам сельхозтехники в лизинг вышла Рязанская область, в которую Росагролизинг поставил 571 единицу техники для посевной на общую сумму 3,3 млрд руб. На втором месте — Краснодарский край (528 единиц техники на общую сумму 2,3 млрд руб.). На третьем месте — Татарстан (507 единиц сельхозмашин на 3 млрд руб.). На пятом месте — Самарская область (414 единиц на 2 млрд руб.).

Майя Иванова

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