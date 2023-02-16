В Новороссийске утвердили границы и зоны охраны трех объектов культурного наследия

В Новороссийске провели историко-культурные исследования, разработали проектную документацию и утвердили границы территории и зоны охраны трех объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Работу проводят по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Она позволит сохранить памятники и регламентировать режимы их использования.

В список объектов охраны вошла «Больница моряков» на ул. Сакко и Ванцетти, 26, построенная по проекту архитектора Бориса Ухова. Это здание — единственный представитель стиля неоклассицизм в составе архитектурного ансамбля «Новый город Русский Стандарт».

Границы и зоны охраны утвердили также для объекта «Дом жилой» (ул. Сакко и Ванцетти, 11, лит. А), построенного в период эклектики в «кирпичном» стиле. В 1942–1943 годах здание было частично разрушено, в 1946 году — восстановлено.

В список объектов также вошел построенный в 1900-х годах в стиле псевдоклассицизм «Народный дом. Здесь в 1918–1921 годы жил и работал участник революционного движения на юге России, писатель Ф. В. Гладков». Он расположен в пер. Челиева, 6, лит. А.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram