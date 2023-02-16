Куйбышевский суд Петербурга отказал Валерию Израйлиту в иске о защите чести и достоинства

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Валерия Израйлита к МТУ Росимущества в СПб и ЛО о защите чести, деловой репутации и достоинства. Заявитель просил признать сведения из письма УФСБ не соответствующими действительности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Со слов бизнесмена, в документе говорилось, что в Австрии с 2014 году расследуется уголовное дело в его отношении, а также то, что он якобы является единственным акционером иностранной компании «ПрогрессГруп Фаундэйшен». Валерий Израйлит просил эту информацию опровергнуть и взыскать с ответчика 99 копеек морального вреда.

Суд обратил внимание на то, что ФСБ по СПб и ЛО ссылается на Интерпол Австрии, по сведениям которого в 2014 году в отношении Валерия Израйлита и его племяннице было возбуждено дело об отмывании денег. В отношении того, что в обнародованных данных бизнесмен является единственным акционером «ПрогрессГруп Фаундэйшен», суд порочности не увидел. Валерию Израйлиту в иске отказали.

Валерий Израйлит был задержан в 2016 году в рамках дела о хищении средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, предприниматель организовал поставку бывших в употреблении нефтепроводных труб под видом новых. Ущерб от использования некачественных материалов следствие оценило в 115 млн рублей. Еще 202 млн рублей, считают правоохранители, было похищено у дочерней организации «Транснефть». Валерий Израйлит ни по одному из эпизодов своей вины не признает, само дело называет абсурдным. В марте 2020 года его перевели под домашний арест.

Ровно год назад «Ъ-СПб» рассказывал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтинвестбанка признал банкротом бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита и ввел процедуру продажи имущества. Экс-главу «Компании "Усть-Луга"» признавали банкротом в 2018 и в 2020 годах, затем решение отменяли, а дело направляли на новое рассмотрение. Защита ответчика намерена обжаловать вчерашнее решение в апелляционной инстанции.

Подробнее – в материале «Экс-главе «Компании "Усть-Луга"» предписали продать имущество».

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