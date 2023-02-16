Мэрия Перми установит рекреационную зону в закамском сквере на ул. Торговой

Администрация Перми планирует установить на территории сквера по ул. Торговой в Кировском районе города зону рекреационно-ландшафтных территорий Р-2. С таким предложением мэрия обратилась в комиссию по землепользованию и застройке. Площадь сквера составляет 2,56 га. Сейчас сквер находится в зоне рекреационных лесных массивов Р-6.

Как сообщила на заседании комиссии представитель регионального минимущества, в сквере на ул. Торговой хотят организовать площадку для выгула и дрессировки собак. Проект является инициативой местных жителей микрорайона Новый Чистопольский. Чтобы реализовать этот проект и благоустроить территорию на ул. Торговой, в сквере надо установить подходящее зонирование — Р-2.

Предложение городских властей уже прошло публичные слушания. Комиссия по ПЗЗ одобрила проект, направив его на утверждение правительства Пермского края.

Отметим, что возле сквера на ул. Торговой, на месте бывшего автопарка по ул. Автозаводской, 5, девелопер ПЗСП планирует возвести жилой комплекс. Недавно комиссия направила на публичные слушания проект ПЗСП об установлении на этом участке подзоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 (в 17 этажей).