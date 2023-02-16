В Самарской области двое погибли и четверо пострадали в ДТП

Смертельная авария произошла в Самарской области в четверг, 16 февраля. Происшествие случилось в Ставропольском районе на 41 км автодороги «Тольятти-Димитровград». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия два человека скончались на месте аварии. Еще четыре получили травмы и были госпитализированы.

Фото: Прокуратура Самарской области

Прокуратура начала проверку. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в четверг утром ДТП произошло в Тольятти. Три человека пострадали в аварии с автобусом и двумя микроавтобусами.

Георгий Портнов