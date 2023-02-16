В Тольятти три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя маршрутками

Авария с участием автобуса и двух микроавтобусов произошла в Тольятти в четверг утром. Происшествие случилось в 6:50 (MSK+1) на Южном шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Автобус, который ехал в сторону Автозаводского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус Citron, который двигался в попутном направлении. Последний от полученного удара продолжил движение и наехал на впереди стоящий микроавтобус «Газ».

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы три взрослых пассажира. ГИБДД возбудило в отношении водителя автобуса административное дело по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.»). Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП с двумя легковыми авто и грузовиком. После аварии была госпитализирована 62-летняя женщина-пассажир иномарки.

Георгий Портнов