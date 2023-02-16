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В Ярославле мужчина затопил свою квартиру и открыл стрельбу

В Ярославле задержан мужчина, открывший стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья, сообщает УМВД России по Ярославской области.

Фото: Оперативная съемка

Фото: Оперативная съемка

О том, что в доме на Ленинградском проспекте слышны выстрелы, сообщили соседи. На место оперативно выехали сотрудники полиции. Они оцепили дом и вступили в переговоры с стрелявшим. Добровольно пустить в квартиру полицейских мужчина отказался.

«Сотрудники полиции УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами региональной Росгвардии вскрыли входную дверь и задержали мужчину»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Когда силовики проникли в квартиру, оказалось, что она залита водой. На оперативном видео видна пустая бутылка. Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции. Охотничье ружье, из которого стрелял мужчина, было зарегистрировано.

Антон Голицын

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