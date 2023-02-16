21-летнего жителя Ижевска подозревают в изнасиловании женщины около Центрального рынка

В столице Удмуртии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в изнасиловании 40-летней женщины (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Так, по данным следствия, преступление ижевчанин совершил в ночь на 11 февраля около Центрального рынка. Мужчина увидел незнакомую женщину, напал на нее, нанес побои и изнасиловал. Затем злоумышленник скрылся.

В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.