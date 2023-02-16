В Геленджике за год число браков увеличилось на 17%

В Геленджике по итогам 2022 года число браков увеличилось на 17,2% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всего на курорте поженились 1,6 тыс. пар. Чаще всего в брак вступали горожане в возрасте от 25 до 34 лет. За год в Геленджике официально оформил отношения 61 гражданин иностранных государств (Турция, Сербия, Италия и Германия).

В то же время на курорте увеличилось число разводов. Если в 2021 году отношения расторгли 579 семей, то в 2022 году их число достигло 702 случаев.

В ушедшем году в городе родились более 1 тыс. детей, среди которых 523 мальчика и 639 девочек. Самые популярные имена мальчиков — Мирон, Максим и Александр. Девочек — Милана, Ева и Мелисса. Самыми редкими именами для новорожденных мальчиков стали Дауд, Адриан, Тамерман, Амин, Ставрос, Никас, Ислам, Соломон. Редкие имена девочек — Адель, Оливия, Марсель, Мариэль, Стефания, Ханна, Доротея и Ника.

Анастасия Донскова

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