Бюджет Петербурга заложил 17 млн рублей на проведение губернаторского банкета на ПМЭФ-2023

Стоимость губернаторского банкета на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году обойдется казне города как минимум в 17,3 млн руб. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил комитет по культуре.

Подрядчику по контакту предстоит организовать прием как минимум на 1,5 тыс. персон с расчетом, что на каждого гостя придется около 950 грамм еды, по 100 мл красного и белого вина, 150 мл игристого, 50 мл водки и 300 мл безалкогольных напитков. Отдельно стоит упомянуть, что алкоголь должен быть российского производства. Исполнитель также согласует с заказчиком место приема, его украшение цветами, наладка звукового и светового оборудования и наем музыкантов.

По итогам мероприятия необходимо предоставить итоговый фото- и видеоотчет. Напомним, что с прошлого года стоимость приема губернатора подорожала на 2,3 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «Росконгресс» назвал стоимость участия в ПМЭФ-2023. С 2 февраля купить билет участник сможет за 960 тыс. руб., получив доступ к зонам делового общения и мероприятиям деловой и культурной программ, кроме пленарного заседания и событий по специальному приглашению.

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