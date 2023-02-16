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«Тольяттиазот» улучшил процесс отгрузки карбамида

На предприятии «Тольяттиазот» в цехе отгрузки и фасовки карбамида завершена пусконаладка статических весов. Это повышает точность и скорость загрузки продукции в минераловозы, сообщает пресс-служба компании.

Суточная пропускная способность весового комплекса составляет 90 вагонов весом до 71 т каждый в сутки. Статические весы представляют собой железобетонное основание и две металлические платформы, на которые устанавливаются передняя и задняя колесные пары. Это позволяет определять массу всего вагона. Закрепленные под платформой тензодатчики являются частью многоканальной системы измерений. Установленное программное обеспечение обрабатывает сигналы датчиков и позволяет операторам контролировать весь процесс отгрузки карбамида.

Идентификация вагонов выполняется с помощью системы видеонаблюдения. Камера распознает их номера, транслирует изображение с железнодорожных путей, а терминалы фиксируют и передают информацию о каждом этапе взвешивания составов, что минимизирует образование погрешности.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») – одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах.

Андрей Сазонов

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