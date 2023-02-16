Имущество строительной компании Константина Пуликовского оценили в 266 млн рублей

Согласно результатам инвентаризации имущества ООО «Краснодар Сити», земельный участок и машино-места застройщика оценены в 266 млн руб. Сведения об этом опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В приказе о проведении инвентаризации имущества застройщика-банкрота сообщается, что машино-места (92 шт.) по шоссе Нефтяников, 18 оценили в 52,4 млн руб. Стоимость земельного участка по улице Восточно-Кругликовская, 40/3 площадью более 24 тыс. кв. м составила 174,2 млн руб. А трансформаторную подстанцию (ТП №244) компании оценщики оценили в 202 тыс. руб.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Краснодар Сити» несостоятельным. С иском в суд о признании компании банкротом обратились компании «Вектор» и «Стройгарант». Общая сумма требований кредиторов составила 1 млн руб.

В декабре прошлого года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» также обратилась в Арбитражный суд края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Краснодар Сити» суммы в размере 188 млн руб. В феврале 2023 года в реестр требований кредиторов ООО «Краснодар Сити» был включен и Константин Рудаков, сумма долга застройщика перед ним составила 10 млн руб.

В материалах дела говорится, что в процессе будет применяться седьмой параграф ФЗ «О банкротстве», который устанавливает особые права дольщиков на имущество застройщика.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодар Сити» было зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Совладельцами предприятия указаны Константин Пуликовский (60%) и Людмила Мурзина (40%). По итогам 2021 года выручка организации составила 328,9 млн руб., чистая прибыль — 28,8 млн руб.

Компания «Краснодар Сити» выступала застройщиком жилого комплекса на шоссе Нефтяников в Краснодаре в 2016 году. Строительство объекта должно было завершиться в 2020 году, но компания не смогла выполнить эти обязательства. В 2021 году к завершению строительства привлекли нового инвестора.

В мае 2020 года депутата ЗСК Андрея Сигидина, занимавшего пост гендиректора предприятия, задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, осенью 2017 года подозреваемый в составе преступной группы заключил договоры долевого участия в строительстве с юридическим лицом, став фактическим владельцем помещений в строящемся ЖК. Как считают представители правоохранительных органов, Андрей Сигидин имел умысел личного обогащения за счет компании и дольщиков. Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция не подтвердила эти подозрения.

Тат Гаспарян

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