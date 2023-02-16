Из Димитровграда впервые отправили зерновой поезд до станции Туапсе

Из Димитровграда впервые отправили зерновой экспресс до станции Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Ранее ускоренные контейнерные поезда с зерном отправлялись только до Новороссийска. Планируется, что по данному маршруту ежемесячно будет отправляться по два-три подобных грузовых экспресса из Ульяновской области.

Состав был сформирован из 46 вагонов с грузом общим весом более 3,3 тыс. т. Железнодорожникам удалось почти втрое сократить время доставки зерна (2,5 суток вместо 9) и значительно ускорить оборот специализированного подвижного состава.

Всего в 2022 году со станций Куйбышевской железной дороги было отправлено 28 зерновых поездов, перевезено более 80 тыс. т грузов.

Андрей Сазонов