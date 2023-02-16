Лукашенко заявил о готовности воевать с территории Белоруссии в случае агрессии против нее

Белорусская армия может начать воевать вместе с российской, если с территории Украины в Белоруссию придет «хоть один солдат». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей… Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по ТАСС). Он считает, что «война приобретет совсем другой характер» в случае вторжения в Белоруссию.

По мнению Александра Лукашенко, западные страны хотят вовлечь Белоруссию в боевые действия. «Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием»,— сказал президент республики.

Александр Лукашенко отрицает любую информацию о прямом или косвенном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине. 10 октября 2022 года была создана совместная группировка войск России и Белоруссии.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».