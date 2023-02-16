В Ульяновской области ужесточили «Закон о тишине»

Изменения в «Закон о тишине» вступят в силу в Ульяновской области 1 марта текущего года. Об этом сообщает региональное Законодательное собрание.

«Новые нормы на час сокращают возможность проведения шумных работ или мероприятий. Ограничения будут действовать с 22:00 до 7.00 утра в будние дни и до 10.00 утра в выходные»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Любимов, Коммерсантъ Фото: Андрей Любимов, Коммерсантъ

Также действие закона распространяется на период с 13:00 до 15:00 ежедневно. Заксобрание Ульяновской области приняло закон о том, что теперь облправительство будет регулировать правила проведения публичных слушаний в Ульяновске. В министерстве имущественных отношений и архитектуры, которое инициировало изменения, заявляют, что по новым правилам общественные обсуждения в Ульяновске станут более эффективными.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Не так обсуждали».

Георгий Портнов