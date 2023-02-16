Трех нижегородцев осудят за производство контрафактной бытовой химии

Нижегородское управление МВД завершило расследование уголовного дела о производстве контрафактной бытовой химии и средств личной гигиены (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Обвиняются трое местных жителей. Во время обысков у них изъяли более 100 тыс. упаковок товаров.

По версии следствия, обвиняемые подделывали бытовую химию в течение года. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, оценивается в 13,5 млн руб.

Уголовное дело передано в Ленинский райсуд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Анастасия Еремина