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Трех нижегородцев осудят за производство контрафактной бытовой химии

Нижегородское управление МВД завершило расследование уголовного дела о производстве контрафактной бытовой химии и средств личной гигиены (ч. 4 ст. 180 УК РФ). Обвиняются трое местных жителей. Во время обысков у них изъяли более 100 тыс. упаковок товаров.

По версии следствия, обвиняемые подделывали бытовую химию в течение года. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, оценивается в 13,5 млн руб.

Уголовное дело передано в Ленинский райсуд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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