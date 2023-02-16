Авиакомпания iFly в начале лета откроет прямые рейсы из Петербурга в Читу и Хабаровск

Авиаперевозчик iFly с 6-7 июня откроет прямое сообщение между петербургским аэропортом Пулково и аэропортами Читы и Хабаровском, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково).

Рейсы в Читу будут осуществляться по вторникам с вылетом в 7:55 и с отправлением по средам в 13:25 по местному времени в обратном направлении. В Хабаровск самолеты будут вылетать по средам и пятницам в 19:35. В обратном направлении воздушные суда будут вылетать по вторникам вылет в 04:40) и по пятницам (вылет в 12:40). Маршруты будут обслуживаться самолетами Airbus A330 вместимостью от 345 до 370 кресел.

Программа рейсов в Читу и Хабаровск будет выполняться до конца сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с марта Петербург и Великий Устюг свяжет авиамаршрут с пересадкой в Вологде.

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