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обновлено 14:16

Пешеходный переход появится в Ижевске около новостроек на улице 10 лет Октября в Ижевске

В столице Удмуртии на улице 10 лет Октября на участке между улицами 9 Января и 40 лет Победы в 2023 году по просьбам жителей новых микрорайонов организуют наземный пешеходный переход. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы Ижевска сегодня, 16 февраля, на 21-й сессии.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, на улице 10 лет Октября планируют оборудовать остановочную площадку с заездным карманом для общественного транспорта, а также установить светофорные объекты и остановочные навесы.

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