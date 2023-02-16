Пешеходный переход появится в Ижевске около новостроек на улице 10 лет Октября в Ижевске

В столице Удмуртии на улице 10 лет Октября на участке между улицами 9 Января и 40 лет Победы в 2023 году по просьбам жителей новых микрорайонов организуют наземный пешеходный переход. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы Ижевска сегодня, 16 февраля, на 21-й сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, на улице 10 лет Октября планируют оборудовать остановочную площадку с заездным карманом для общественного транспорта, а также установить светофорные объекты и остановочные навесы.