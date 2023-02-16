Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:58

Строительство модульных причалов на Каме оценили в 35,9 млн рублей

На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году из бюджета Пермского края планируется выделить 35,9 млн руб. Информация об этом содержится в проекте поправок в бюджет региона на 2023–2025 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, один причал разместится в микрорайоне Закамск города Перми, второй — в Краснокамске.

О планах краевых властей открыть в 2023 году речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск стало известно в ноябре прошлого года. Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщал, что по нему могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы.

Модульные причалы для электросудов сейчас производят в Пермском крае. Этим занимается ООО «Пермская судоверфь», управляющее выкупленным Корпорацией развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...