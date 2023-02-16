Строительство модульных причалов на Каме оценили в 35,9 млн рублей

На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году из бюджета Пермского края планируется выделить 35,9 млн руб. Информация об этом содержится в проекте поправок в бюджет региона на 2023–2025 годы. Согласно пояснительной записке к проекту, один причал разместится в микрорайоне Закамск города Перми, второй — в Краснокамске.

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О планах краевых властей открыть в 2023 году речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск стало известно в ноябре прошлого года. Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщал, что по нему могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы.

Модульные причалы для электросудов сейчас производят в Пермском крае. Этим занимается ООО «Пермская судоверфь», управляющее выкупленным Корпорацией развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса.