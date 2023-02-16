В офисе президента Украины заявили о смене тактики российской армии

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о смене тактики российских военных при вчерашней ракетной атаке. По его информации, вооруженные силы России начали использовать фальшивые цели для введения украинского ПВО в заблуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины

Он признал, что российская армия смогла попасть в объекты в северных и западных частях страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников