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В Ярославле у знаменитого храмового комплекса хотят построить жилой квартал

В Ярославле поблизости от всемирно известного храмового комплекса церкви Иоанна Златоуста в Коровниках хотят построить новый жилой квартал. Сведения об этом содержатся в акте государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), который размещен для общественного обсуждения на портале правительства области.

Эскиз застройки квартала в Ярославле

Эскиз застройки квартала в Ярославле

Фото: портал Правительства Ярославской области

Эскиз застройки квартала в Ярославле

Фото: портал Правительства Ярославской области

Строительство многоквартирных малоэтажных и сблокированных жилых домов предполагается на земельных участках, ограниченных улицами Кирпичной, Златоустьинской и 1-й Закоторосльной набережной. На представленных эскизах видны дома высотой от трех до пяти этажей. Земельный участок передан застройщику в аренду для строительства мэрией Ярославля.

Экспертиза была сделана в связи с тем, что участок застройки граничит с другим памятником — это жилой дом XVIII века. С храмом планируемая строительная площадка общих границ не имеет и находится от него с противоположной стороны улицы Златоустьинской более чем в 100 метрах. Автор экспертизы утверждает, что новые дома не повредят восприятию церквей Иоанна Златоуста и Владимирской Божьей Матери.

«Планировочные решения предполагаемой застройки поддерживают исторические решения регулярной планировки - формирование квартальной застройки. Понижение этажности застройки к храмовому комплексу «Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках (теплая и холодная) с колокольней» поддерживает формирование имеющейся одно и двухэтажной застройки в ближайшем окружении от Храма»,— указано в акте ГИКЭ.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова высказала обеспокоенность высотой застройки до 18 метров и габаритами планируемых домов, существенно превышающими окружающие памятники архитектуры.

Застройщиком территории выступает ООО «Триумф—Регион», связанная с ней компания «Триумф» ранее построила в Ярославле ЖК «Династия».

Храмовый комплекс в Коровницкой слободе был построен в XVII веке и является объектом культурного наследия федерального значения. Уникальным является ансамбль из двух церквей, колокольни и ограды. Церковь Иоанна Златоуста также знаменита своими изразцами. Рядом с комплексом находится следственный изолятор, получивший неофициальное название «Коровники».

Антон Голицын

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