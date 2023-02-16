Воронежского полицейского задержали по подозрению во взятке

Сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области задержали следователя местного УМВД Андрея Яцкова, сообщили «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах.

Сотрудника полиции подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, подозреваемый мог получить деньги от виновника ДТП, сбившего человека. Взятка якобы предназначалась от освобождения от уголовной ответственности.

После задержания Андрей Яцков был помещен под домашний арест.

Владимир Зоркий