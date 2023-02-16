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Коммерсантъ FM
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«Узелки, черепа или вращающееся колесо фортуны»

Анна Минакова — о запонках

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как выбрать аксессуар в подарок мужчине, и на какие бренды стоит обратить внимание.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Скоро 23 февраля, поэтому давайте поговорим о запонках. Соревноваться в конкурсе на самый универсальный подарок мужчине они, согласно устоявшемуся мнению, могут разве что с часами. Правда, хорошие часы все же в среднем будут стоить ощутимо дороже достойных запонок, да и запонки — подарок менее обязывающий. Но действительно ли они так универсальны? Далеко не все мужчины вообще носят запонки, так что прежде чем дарить их, присмотритесь — носит ли их одариваемый вообще. И в каких случаях?

Ведь кто-то любит надеть запонки и днем, а кто-то надевает только под дресс-код black tie. Тем, кто носит этот аксессуар днем, адресовано большое их количество. И от ювелирных брендов, и от часовых, и от модных. У последних лучше всего выбирать по простому принципу: какие бренды предпочитает мужчина. Потому что запонки есть и у Paul Smith, и у Balenciaga.

Из ювелирных брендов, чьей специализацией можно назвать запонки, я бы рекомендовала Tateossian London. Компания была основана Робертом Татеосяном в 1990 году. И запонки бренд предполагает разнообразные, но отличает их все прекрасное исполнение и небанальность. И неважно, будут ли это классические узелки, жеоды, черепа или вращающееся колесо фортуны. Купить аксессуары Tateossian можно и офлайн, и онлайн. В Москве тоже можно найти — и у крупных ритейлеров вроде Bosco, и в нишевых салонах вроде мастерской классического костюма Mastersuit.

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