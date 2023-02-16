На Кубани коронавирусом за сутки заболели 235 человек. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 130 женщин и 105 мужчин, в том числе 19 детей.

В Краснодаре отметили 128 заболевших. В Новороссийске, Ейском и Павловском районах выявили по десять новых пациентов. В Сочи заболели девять жителей, по семь – в Геленджике и Северском районе. В Армавире инфекцию обнаружили у пяти человек. По четыре новых пациента зарегистрировали в Горячем Ключе, Абинском, Красноармейском и Кущевском районах, по три – в Белоглинском, Кавказском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Староминском муниципалитетах. По два человека заболели в Анапе, Выселковском, Тбилисском и Тимашевском районах, по одному – в Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Кореновском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 347436 случаев заболевания. С выздоровлением выписали 335043 пациентов. Скончались 11151 человек.

Анастасия Донскова

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