Пенсионерке, которую сбил на велосипеде школьник, присудили 200 тыс. рублей

Мать подростка, наехавшего велосипедом на женщину, должна выплатить пенсионерке 200 тыс. руб. компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

В июле 2022 года подросток не справился с управлением и сбил пожилую женщину на обочине дороги. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу Полевского. «В результате происшествия она получила перелом лучевой кости и многочисленные ушибы. В силу возраста и травм Наталья испытывала сильную физическую боль, у нее ухудшился сон, она вынуждена принимать успокоительные лекарства, привычное течение жизни нарушилось»,— говорится на сайте суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск пострадавшей и обязал мать 13-летнего школьника выплатить 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда (иск был подан на 500 тыс. руб.).

Ответчик не признал вину подростка и обжаловал решение райсуда в Свердловском областном суде, который оставил его без изменений. В облсуде пояснили, что подросток не оценил надлежащим образом обстановку, «наличие ограниченной видимости из-за изгиба дороги, скорость велосипеда, дорожное покрытие, возраст потерпевшей, собственные силы, и не предпринял достаточных мер, чтобы избежать столкновения».

Вчера стало известно, что 15-летний школьник на автомобиле сбил двух сотрудников полиции в Екатеринбурге, когда они решили остановить машину. Школьники пытались скрыться от силовиков, но подросток за рулем потерял управление, и машина остановилась. Подростки выбежали из автомобиля, который неожиданно покатился и задел служебный Volkswagen Polo и самих силовиков. В результате инцидента полицейские не пострадали. С школьниками и их родителями будет проведена профилактическая работа, их обяжут возместить ущерб, полученный служебным автомобилем.

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Василий Алексеев