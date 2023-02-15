В Екатеринбурге 15-летний школьник сбил двух сотрудников полиции

В Екатеринбурге 15-летний подросток на ВАЗ 2101 сбил двух сотрудников ГИБДД. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что школьник вместе с другом купили автомобиль на «Авито», чтобы улучшить его состояние и перепродать по более высокой цене.

В один из вечеров они решили поехать на автомобиле до ТЦ «Дом», однако наткнулись на сотрудников ГИБДД. Сначала они попытались скрыться от полиции, однако подросток не справился с управлением, и машина остановилась. Тогда они выбежали из автомобиля, который неожиданно покатился и задел силовиков, а также служебный Volkswagen Polo. В результате инцидента сотрудники ГИБДД не пострадали.

По итогу школьников задержали, а ВАЗ 2101 отправили на штрафстоянку. Водительских прав у подростка, находившегося за рулем нет. «Юный лихач освидетельствован, алкоголь и другие запрещенные вещества в организме не обнаружены», – отметил полковник Горелых.

С подростками и их родителями будет проведена профилактическая работа. Помимо этого их обяжут возместить ущерб, полученный служебным автомобилем.

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