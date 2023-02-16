В 2022 году на Кубани на уклонистов от алиментов завели более 2 тыс. уголовных дел

За истекший год судебные приставы возбудили более 2 тыс. уголовных дел на уклонистов от алиментов, 18 из них было закрыто после того, как подследственные погасили долги. Об этом сообщает ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Всего, по данным ведомства, за минувший год приставом удалось взыскать свыше 2,3 млрд руб. задолженности по алиментам, при этом права детей в рамках этих исполнительных производств были защищены в 82% случаем. Служба ставит перед собой цель обеспечить 100-процентное исполнение судебный решений о взыскании алиментов.

Ранее сообщалось, что алименты на детей с мобилизованных, исполнительные производства в отношении которых сейчас приостановлены, приставы рекомендуют взыскивать через Минобороны РФ. Руководитель ГУФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко рассказал, что все исполнительные документы в подобных случаях следует направлять в единый расчетный центр оборонного ведомства, сотрудники которого уже будут принимать решения о списании задолженности.

Михаил Волкодав

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