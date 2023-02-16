Главный судебный пристав Кубани уточнил порядок выплаты алиментов мобилизованными

Кубанские приставы сейчас рекомендуют взыскивать алименты на детей с мобилизованных, исполнительные производства в отношении которых сейчас приостановлены, через Минобороны. Об этом журналистам сообщил руководитель ГУФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко.

«Если говорить об алиментах и гражданин является участником СВО, у нас выработан определенный порядок. Мы все исполнительные документы рекомендуем направлять в единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Эта практика уже тоже отработана, она уже действует по всей стране. И там сотрудники Минобороны принимают решения о списании задолженности. Призванный платит, и дети получают. Такой механизм по алиментам тоже работает»,— рассказал он в ходе пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о механизме взыскания алиментов на детей с мобилизованных.

По данным ГУ ФССП по Краснодарскому краю, с начала СВО судебные приставы в Краснодарском крае приостановили исполнительные производства в отношении 10 тыс. участников операции.

Татьяна Ручкина, Андрей Петров

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