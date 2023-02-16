В Краснодаре запретят стоянку автотранспорта на улице Красных Партизан

В Краснодаре с 6 марта запретят стоянку автотранспорта на участке улицы Красных Партизан. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет об отрезке на нечетной стороне улицы от Лугового проезда до улицы Герцена протяженностью около 170 м.

«Такие меры принимаются, чтобы автомобили, оставленные водителями вне парковочных мест, не создавали помехи другим участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано планировать маршрут с учетом данной информации и соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Донскова

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