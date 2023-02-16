В ФССП Кубани рассказали, как вернуть деньги должникам-двойникам

Глава ГУ ФССП Краснодарского края Дмитрий Ткаченко в ходе пресс-конференции рассказал, куда обратиться и как вернуть деньги, взысканные по ошибке с тезок должников.

Как отметил господин Ткаченко, обращение можно подать через портал Госуслуг, выбрав вкладку «Подача заявлений в ФССП». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Для подачи заявления потребуется номер исполнительного производства и скан документа, устанавливающего личность гражданина. Заявление автоматически поступает в адрес ФССП. Его также можно подать через портал Федеральной службы судебных приставов в разделе «Интернет-приемная». В теме обращения необходимо указать: «Я двойник». Рассмотрение заявлений происходит в течение двух дней.

«Мы немедленно принимаем обращения к рассмотрению, проверяем все идентификационные признаки. Если человек действительно является двойником, мы принимаем все меры для того, чтобы он вышел из разряда должников»,— отметил Дмитрий Ткаченко.

Согласно изменениям в Федеральном законе №417, вступившим в силу с 20 июня 2022 года, при подаче документов судебными органами в ФССП обязательно внесение дополнительного идентификатора должника (СНИЛС, водительское удостоверение, ИНН, ОГРН и прочие). По данным краевой прокуратуры, на Кубани в 2022 году с тезок должников ошибочно списали 1 млн руб.

Анастасия Донскова, Татьяна Ручкина

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