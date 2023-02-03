На Кубани ошибочно взыскали 1 млн рублей с тезок-должников

Судебные приставы ошибочно списали деньги с жителей, чьи анкетные данные совпадают с данными должников. В 2022 году, по данным региональной прокуратуры, с «двойников» было взыскано около 1 млн руб. Уточняется, что в настоящий момент все списанные по ошибке средства возвращены гражданам.

«По результатам проверок деятельности судебных приставов в 2022 году органами прокуратуры края выявлено значительное количество аналогичных случаев, в том числе выразившихся в несвоевременном снятия арестов и ограничений, возврате денежных средств граждан-"двойников"»,— рассказали в ведомстве.

В качестве примера в пресс-службе прокуратуры приводят историю жительницы Краснодарского края, в отношении которой возбуждено четыре исполнительных производства на сумму свыше 150 тыс. руб. В Псковской области проживает ее полный двойник, имеющий ту же фамилию, имя, отчество и дату рождения. Со счетов должника-«двойника» кубанские приставы неоднократно списывали деньги. Жительнице Псковской области не помогло даже решение суда, сотрудники ФССП не исправляли ошибку до вмешательства кубанской прокуратуры.

Прокуратура региона вынесла в адрес руководителя ГУ ФССП России по Краснодарскому краю представление, в результате судебный пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной ответственности, деньги в размере 152 тыс. руб. возвращены жительнице Псковской области.

Андрей Ульченко

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