Орловский производитель гладильных досок ООО «Сарайлы-М» снизил финпоказатели в 2022 году

Зарегистрированное в Орле ООО «Сарайлы-М», производящее гладильные доски и стремянки, по итогам 2022 года снизило свои финансовые показатели. Это следует из отчетности компании, опубликованной системой Rusprofile. Так, выручка общества по сравнению с 2021-м сократилась на 1%, до 230 млн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 65%, до 3,4 млн руб. При этом снизились также показатели дебиторской и кредиторской задолженности — до 74 и 51 млн руб. соответственно.

ООО «Сарайлы-М» зарегистрировано в 1999 году для производства столовых, кухонных и прочих бытовых изделий. Единственный учредитель — Чимен Неджип, гендиректор — Баджак Ахмет. Фабрика общества расположена в Орле, она, по собственным данным компании, занимает 5,5 тыс. кв. м.

Мария Старикова

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