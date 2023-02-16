В первый день весны в Петербурге испытают систему оповещения о ЧП

Очередная штатная проверка готовности системы оповещения населения Санкт-Петербурга пройдет 1 марта, сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг, 16 февраля.

«1 марта с 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении.

Сирены будут звучать в течение трех минут с 10:40 по 10:43. Кроме уличных сирен и сигналов в проверке будут участвовать системы связи организаций, местные радиостанции и телеканалы. Итоги проверки будет оценивать комиссия из представителей МЧС, городского комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», операторов связи и ряда других организаций.

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